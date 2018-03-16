‘Eşkıya’ ekibinden Karadeniz türküleri

BUGÜN NELER OLDU

Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin oyuncuları, önceki gün Koşuyolu'ndaki Roka Balık'ta bir araya geldi. Oktay Kaynarca'nın kız kardeşi Onur Kaynarca'ya ait olan mekanda toplanan ekibe, tiyatro oyunundan ötürü Deniz Çakır ve şehir dışında olduğu için Olgun Şimşek katılamadı. 49 kişilik oyuncu kadrosu ile yemeğe katılan Oktay Kaynarca şunları söyledi: "Uzun süredir sabahlara kadar büyük bir özveri ile çalışıyoruz. Set dışında pek görüşemiyoruz. Bir araya gelip böyle bir yemek planladık." Tarık Ünlüoğlu, "Eşler dostlar, birbirini ağırlar gibi oldu. Dizimizin 100'üncü bölümüne yakın erken bir kutlama oldu" dedi. Yemekte, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Savaş Özdemir sahneye de çıktı. Hep bir ağızdan Karadeniz türküleri söyleyen oyuncular, herkesin büyük beğenisini topladı. Konuk olarak geceye katılan Emel Müftüoğlu ise, dizinin sıkı takipçisi olduğunu ve dostları ile hasret giderdiğini söyledi. Gecede Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu düet de yaptı.