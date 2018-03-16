Harika Avcı'ya köpek borcu dava getirdi

KÖPEĞİN TEDAVİ VE PETSHOP ÜRÜNLERİNİ ÖDEMEDİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali istemiyle açılan davaya göre Evrensel Veteriner Sağlık Merkezi, sanat, siyaset ve iş dünyasının hayvanlarını tedavi eden İstanbul'un tanınmış hayvan hastanelerinden birisiydi. Koruyucu hekimlik hizmetleri veren hastane, aynı zamanda petshop ürünleri ve mamalar da satıyordu. Tanınmış bir sinema ve ses sanatçısı olan Harika Avcı Öztürk ise hayvan hastanesindeki hekimlerin güvenini kazanmış ve çeşitli defalar buraya gelerek köpeğini tedavi ettirmişti.

Hastaneden köpeği için çeşitli mamalar ve petshop ürünleri almıştı. Çeşitli tarihlerde aldığı ürünleri tek kalemde ödeyeceğini söyleyen Harika Avcı Öztürk, aldığı ürünlerin karşılığı hastaneye herhangi bir ödeme yapmadı. Ünlü sanatçı son zamanlarda hayvan hastanesinin telefonlarını da açmaz oldu. Davacı Evrensel Veteriner Sağlık Merkezi'nin yetkilileri de telefonlara çıkmayan Harika Avcı Öztürk'e 8 Ocak 2018 tarihinde 5 bin 739 liralık fatura göndererek satın aldığı petshop ürünlerinin parasını ödemesini istediler. Ünlü sanatçı faturayı almasına rağmen hayvan hastanesine yine ödeme yapmadı.

İCRA TAKİBİNİ DURDURDU

Davacı Evrensel Veteriner Sağlık Merkezi şirketinin avukatı Ali Ekmekçi de İstanbul 37.İcra Müdürlüğü kanalıyla Harika Avcı Öztürk aleyhine icra takibi başlattı. Harika Avcı Öztürk icra takibine de itiraz etti ve aleyhindeki icra takibini durdurdu. Davacı şirket de itirazın iptali istemiyle dava açtı. Hayvan hastanesinin avukatı dava dilekçesinde, "Davalı kötü niyetli olarak icra takibini durdurmuştur. Köpeklerin hasta takip kartları ve yapılan tıbbi tedaviler mevcuttur. Ayrıca davalının yardımcılığını yapıp köpeklerin tedavisini ve işlerini takip eden kişinin müvekkil şirket yetkili ve hekimleriyle yaptığı sosyal medya yazışmaları da hukuki ilişkiyi ispatlamaktadır. Kötü niyetli olarak icra takibine itiraz eden davalı hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ile faiziyle 5 bin 761 liralık alacağımızın tahsiline karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.