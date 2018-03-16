Haberler Günaydın Haberleri Mina Başaran ile beraber hayatını kaybeden Zeynep Coşkun da son yolculuğuna uğurlandı

Mina Başaran ile beraber hayatını kaybeden Zeynep Coşkun da son yolculuğuna uğurlandı Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a gelmek üzere havalanan ve İran'da düşerek 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan uçak kazası tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Mina Başaran'ın bekarlığa veda partisine giden; Mina’nın babası Hüseyin Başaran'a ait özel jetle Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkan ve İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenler dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Mina Başaran’ın babası ‘Kendim için aldım, kızımı koyacağım’ diyerek üzüntüsünü ifade etmişti. Bugün ise; kazada hayatı kaybeden Zeynep Coşkun da son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 16.3.2018 15:07 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 16:55