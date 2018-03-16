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Sinan Urfalı eşi Burcu Urfalı'nın alyansını boynunda taşıdı İran'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler dün son yolculuklarına uğurlandı. İran'da düşen Başaran Holding'e ait jette hayatını kaybedenlerden Mina Başaran ve arkadaşlarının cenazeleri toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Baba Başaran; ‘Kendim için aldım ama kızımı koyacağım’ sözleriyle yürekleri dağladı. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile Burcu Gündoğar Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı'nın birbirini teselli ettiği an yürekleri dağladı. Burcu Urfalı'nın eşi Sinan Urfalı hamile olan eşinin fularını koklayarak ağladı...

Giriş Tarihi: 16.3.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 16.3.2018 10:16