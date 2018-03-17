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Üç arkadaşı birbirine düşürdü

Rıza Kocaoğlu’nun aşk konusunda hiç kuralı yok. Oyuncunun son sevgilisi Zeynep Bastık, Kocaoğlu’nun eski iki sevgilisi Begüm Birgören ve Hande Subaşı’nın arkadaşı

YÜKSEL YAVUZ
YÜKSEL YAVUZ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.3.2018
Üç arkadaşı birbirine düşürdü
BUNUN ADI RESMEN SKANDAL!
'Hakkım yok seni sevmeye, çünkü sen arkadaşımın aşkısın' kuralı tarih oldu! Rıza Kocaoğlu'nun, son sevgilisi Zeynep Bastık ile ilişkisi tam bir skandal. Çünkü Bastık, Kocaoğlu'nun eski sevgilileri olan Begüm Birgören ve Hande Subaşı ile çok yakın arkadaş.

İKİ OYUNCU DA YIKILDI
Kocaoğlu, geçtiğimiz ay Begüm Birgören'le, geçen yaz ise Hande Subaşı ile birlikteydi. İlişkiyi öğrenen Birgören'in şoke olduğu öğrenildi. Hande Subaşı'nın ise bu durum karşısında yıkıldığı söyleniyor
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Üç arkadaşı birbirine düşürdü
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