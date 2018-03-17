Üç arkadaşı birbirine düşürdü

BUGÜN NELER OLDU

'Hakkımyok seni sevmeye, çünkü sen arkadaşımın aşkısın' kuralı tarih oldu! Rıza Kocaoğlu'nun, son sevgilisi Zeynep Bastık ile ilişkisi tam bir skandal. Çünkü Bastık, Kocaoğlu'nun eski sevgilileri olan Begüm Birgören ve Hande Subaşı ile çok yakın arkadaş.Kocaoğlu,geçtiğimiz ay Begüm Birgören'le, geçen yaz ise Hande Subaşı ile birlikteydi. İlişkiyi öğrenen Birgören'in şoke olduğu öğrenildi. Hande Subaşı'nın ise bu durum karşısında yıkıldığı söyleniyor