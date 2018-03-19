Bir yıl aradan sonra sahnede

BUGÜN NELER OLDU

Usta sanatçı Zerrin Özer, önceki akşam Mall of İstanbul'daki MOİ Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Bir yıl aradan sonra sahnelere dönen Özer, "Bir yıl sonra birlikte olmanın mutluğunu yaşıyorum. Mutluluk verdiniz, yüreğimi coşturdunuz, hepinize çok teşekkür ederim" diyerek konsere başladı. Yeni şarkısı 'Beni Tanıma'yı da ilk kez canlı söyleyen ünlü şarkıcı, konser sırasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu izleyicilere sordu. Poptan Türk halk müziğine, türkülerden yabancı rock parçalara kadar geniş bir repertuvar sunan Özer, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yeni albüm projesinden de bahseden ünlü şarkıcı, "Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orijinal halleriyle okuyacağım. Bu albüm yurt dışında da satışa sunulacak" dedi.