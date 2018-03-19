Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Bir yıl aradan sonra sahnede

Bir yıl aradan sonra sahnede

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Bir yıl aradan sonra sahnede
Usta sanatçı Zerrin Özer, önceki akşam Mall of İstanbul'daki MOİ Sahne'de hayranlarıyla buluştu. Bir yıl aradan sonra sahnelere dönen Özer, "Bir yıl sonra birlikte olmanın mutluğunu yaşıyorum. Mutluluk verdiniz, yüreğimi coşturdunuz, hepinize çok teşekkür ederim" diyerek konsere başladı. Yeni şarkısı 'Beni Tanıma'yı da ilk kez canlı söyleyen ünlü şarkıcı, konser sırasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin skorunu izleyicilere sordu. Poptan Türk halk müziğine, türkülerden yabancı rock parçalara kadar geniş bir repertuvar sunan Özer, izleyicilerden büyük alkış aldı. Yeni albüm projesinden de bahseden ünlü şarkıcı, "Dünyada hit olmuş, eskimeyen rock şarkıları orijinal halleriyle okuyacağım. Bu albüm yurt dışında da satışa sunulacak" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Bir yıl aradan sonra sahnede
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN