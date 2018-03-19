Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Bizim ülkemiz 10 tane Amerika eder’

‘Bizim ülkemiz 10 tane Amerika eder’

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.3.2018
‘Bizim ülkemiz 10 tane Amerika eder’
Seda Sayan ile İzzet Yıldızhan, 14 yıl aradan sonra ilk kez önceki akşam Günay Restaurant'da aynı sahneyi paylaştı. Gecenin açılışını yapan İzzet Yıldızhan, çiçekli ceketiyle bahar havası estirdi. İki saatlik programının ardından sahneyi Seda Sayan'a bırakan Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'da klip çekeceği iddialarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Ne Amerika'sı arkadaşlar! Türkiye neyimize yetmiyor? Ülkemizin her yeri çok güzel, klip çekeceksem ülkemde çekerim. Benim ülkem, 10 tane Amerika eder."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bizim ülkemiz 10 tane Amerika eder’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN