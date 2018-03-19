‘Bizim ülkemiz 10 tane Amerika eder’

BUGÜN NELER OLDU

SedaSayan ile İzzet Yıldızhan, 14 yıl aradan sonra ilk kez önceki akşam Günay Restaurant'da aynı sahneyi paylaştı. Gecenin açılışını yapan İzzet Yıldızhan, çiçekli ceketiyle bahar havası estirdi. İki saatlik programının ardından sahneyi Seda Sayan'a bırakan Yıldızhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerika'da klip çekeceği iddialarıyla ilgili konuşan ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Ne Amerika'sı arkadaşlar! Türkiye neyimize yetmiyor? Ülkemizin her yeri çok güzel, klip çekeceksem ülkemde çekerim. Benim ülkem, 10 tane Amerika eder."