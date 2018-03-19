Siyah kuğu

BUGÜN NELER OLDU

şarkıcı Ebru Gündeş, önceki gün Kıbrıs Merit Crystal Cove Hotel'de hayranlarının karşısına çıktı. Gündeş; şarkıları kadar, zarafetiyle de geceye damga vurdu. Yaklaşık bin izleyicinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan ünlü şarkıcı, siyah kadife elbisesiyle beğeni topladı. Geceye özel olarak zengin bir repertuvar hazırlayan Gündeş; Türk sanat müziğinden albümlerindeki hit parçalara kadar onlarca eser seslendirdi. Ünlü şarkıcı; Tanju Okan'dan 'Deli Gibi Sevdim' ve İbrahim Tatlıses'ten 'Bebeğim' adlı parçaları da hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Konser boyunca Gündeş'e eşlik eden dansçılar da başarılı performanslarıyla alkış aldı.