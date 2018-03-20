Andrey Polyanin: Türk askerinin disiplinini bütün dünya biliyor

atv'de yayınlanan 'Elin Oğlu' programıyla ünlenen ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Rus model ve oyuncu Andrey Polyanin, kısa süre önce Türk vatandaşlığına geçmesiyle gündeme geldi. Ama aslında Polyanin, 10 yıl önce Türk vatandaşı olmuş, hatta askerliğini bile yapmıştı. Ünlü oyuncuyla Türk vatandaşı olma öyküsünü ve TRT'de rol aldığı 'Kalk Gidelim' dizisini konuştuk.

Türk vatandaşlığına geçtiğinizi yeni öğrendik ama aslında epey olmuş galiba...

Türk vatandaşlığına 2008 yılında geçtim, yani 10 yıl oldu aslında. Niye daha önce bunu hiç söylemediğimi, 'Elin Oğlu' programını yaparken bundan bahsetmediğimi soruyorlar ama benim için afişe edilecek bir şey değildi bu.