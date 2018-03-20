Arakan’a yardıma koştu

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü oyuncu Sinan Albayrak, İHH ve sivil gönüllüler ile birlikte geçtiğimiz günlerde Arakan'a gitti. Son olarak TRT1'in 'Yalaza' dizisinde rol alan Albayrak, dizinin final yapmasının ardından Myanmar sınırındaki Arakan kamplarına yardıma koştu. Bölgeye gönderilen yardımları halka ulaştırmak için Kızılay ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte seferber olan ünlü oyuncu, Arakan'da kurulan Türk hastanesini de ziyaret etti. Hastalar ile sohbet eden Albayrak, "Dünyada çok şey olup bitiyor. Kendi dertlerimize ve hayatımıza o kadar dalıyoruz ki, etrafımıza bakmayı ihmal ediyoruz. Kendime bir şeyler hatırlatmak amacıyla yardım çalışmalarına katılıyorum" diye konuştu. Ünlü oyuncu, bölgedeki çocuklarla da sıcak ve samimi bir iletişim kurdu.