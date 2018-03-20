Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı mı?

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı mı?

Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı mı? Seren Serengil, sevgilisi Yaşar İpek için; ‘Öyle hassas bir dönemde karşıma çıktı ki... Kayıtsız kalamıyorsun. Yalnız geçirdiğim uzun bir süreç var. Onun bu kadar yanımda durması bir şeyler hissetmemi sağladı’ açıklamasını yapmıştı. Seren Serengil – Yaşar İpek çifti birliktelikleriyle olduğu kadar ayrılıklarıyla da magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Çift uzun soluklu bir ilişki yaşayamadan ayrıldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Temmuz’da evlenecekleri konuşulan ancak ani bir kararla ayrılan Seren Serengil ve Yaşar İpek’in ayrılık sebebi Serengil’in eski aşkı Özay Bakır’ın annesini araması olmuştu. Seren Serengil’in son paylaşımı kafa karıştırdı

Giriş Tarihi: 20.3.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 21:05
Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı mı?

Seren Serengil ile Yaşar İpek'in evlilik haberi beklenirken ayrılık haberi gelmişti. Seren Serengil, eski sevgilisi Özay Bakır'ın annesini arayınca Yaşar İpek ilişkiyi bitirmişti.

Seren Serengil ve Yaşar İpek neden ayrıldı?


DUYMAYAN KALMASIN'DA YÜZLEŞTİLER!

Ayrılıktan bir süre sonra Yaşar İpek başka bir kadınla el ele görüntü vermiş bu görüntüler Seren Serengil'i oldukça üzmüştü.

Konu programda gündeme gelince Yaşar İpek programa telefonla bağlanarak Seren Serengil'i çok sevdiğini, ele ele tutuştuğu kişinin çok yakın bir arkadaşı olduğunu ve Serengil'i kıskandırmak için onun elini tuttuğunu itiraf etmişti. Bu sabah ise Seren Serengil konuyla alakalı açıklama yaparak; bugün buluşacaklarını ve ilişki sözleşmesi yapacaklarını, birbirlerinin yapmak istemedikleri şeyleri bir kağıda yazıp imza atacaklarını söyledi: "Eğer anlaşabilirsek barışacağız"

Seren Serengil'in sevgilisi Yaşar İpek'in zor anları

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI!

Seren Serengil bu açıklamalarının ardından Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta yanındaki kişinin yüzünü göstermedi ama altına da kalp emojisi ekledi ve şöyle yazdı: "Yüzüm güldü."

Bu durum Seren Serengil ile Yaşar İpek'in barıştığı şeklinde yorumlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Seren Serengil ile Yaşar İpek barıştı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN