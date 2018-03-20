Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Megastar Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 2016 yılında dünya evine giren Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Tarkan, kız babası olacak. Çift, ağustos ayında dünyaya gelecek olan kızlarının ismini henüz belirlemedi.
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:12Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:15
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU
Tarkan'ın Nisan 2016'da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak.