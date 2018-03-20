Haberler Günaydın Haberleri Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu

Tarkan ile Pınar Tevetoğlu'nun bebeklerinin cinsiyeti belli oldu Megastar Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Ünlü çiftin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. 2016 yılında dünya evine giren Tarkan-Pınar Tevetoğlu çifti, heyecanla bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekliyor. Tarkan, kız babası olacak. Çift, ağustos ayında dünyaya gelecek olan kızlarının ismini henüz belirlemedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:12 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 15:15