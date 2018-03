Türk askerinin disiplinini bütün dünya biliyor

AFRİN'E

Atv'de yayınlanan 'Elin Oğlu' programıyla ünlenen ve kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinen Rus model ve oyuncu Andrey Polyanin, kısa süre önce Türk vatandaşlığına geçmesiyle gündeme geldi. Ama aslında Polyanin, 10 yıl önce Türk vatandaşı olmuş, hatta askerliğini bile yapmıştı. Ünlü oyuncuyla Türk vatandaşı olma öyküsünü ve TRT'de rol aldığı 'Kalk Gidelim' dizisini konuştuk.Türk vatandaşlığına 2008 yılında geçtim, yani 10 yıl oldu aslında. Niye daha önce bunu hiç söylemediğimi, 'Elin Oğlu' programını yaparken bundan bahsetmediğimi soruyorlar ama benim için afişe edilecek bir şey değildi bu.Ben çifte vatandaşım. Rus vatandaşlığını bırakmam gerekmediği için Türk vatandaşlığına geçme kararı almam çok zor olmadı. Artık tamamen Türkiye'de yaşadığım için vatandaşlığa geçmemin iyi olacağını düşündüm. Bir de kendimi tamamen Türk gibi hissetmek istedim.Yok, aksine çok sevindiler, hatta annem de Türk vatandaşı oldu.Ailem, emekli olduktan sonra Antalya'da bir yazlık aldı. Yazları orada geçiriyorduk. Sonra Antalya'da daha çok yaşamaya başladık.Askerlikle... Askerde, yabancı dil dersi verdiğim, samimi olduğum bir albay vardı. Bir gün bana "Senin yerinde olsaydım, askerlik bittikten sonra Antalya'ya dönmek yerine İstanbul'a yerleşirdim" demişti. Düşündüm ve 'Neden olmasın' dedim. Askerliği de sayarsam 2010'dan beri İstanbul'dayım. İstanbul'da modellik yapmaya başladım. Sonra oyunculuk kursuna gittim.Zaten merakım vardı. "Bu askerliği yapacağım" dedim ve yaptım. Askerdeyken Türkçe'mi geliştirdim, Türkiye'nin kökünü de gördüm. Biraz saçma gelebilir ama askerlik benim için eğlenceli geçti. Cem Yılmaz'ın bahsettiği kadar varmış yani. Askerlikte erkekler arasında dönen muhabbetler komik oluyor.Hayır, yapmadım. Orada 30 yaşına kadar kaçabildiyseniz, 30 yaşından sonra almıyorlar sizi. Ben de 30 yaşıma kadar Türkiye'de olduğum için orada askerlik yapmam söz konusu olmadı.Uzun dönem yani 15 ay askerlik yaptım. İstanbul'da 66. Mekanize Tugayı Barış Gücü'ndeydim. Acemiliğimde ise Tokat'taydım.Disiplin! Türkiye'de askerlik kesinlikle çok daha disiplinli. Bunu tüm dünya biliyor. Bu disiplin çok hoşuma gitti çünkü çok disiplinli biriyimdir.16 bölüm yayınlandı ve güzel tepkiler alıyoruz. Böyle bir projede olduğum için çok şanslıyım. Dizi Muğla'nın Yeşilyurt köyünde çekiliyor. Biz Muğla merkezde kalıyoruz. Daha önce köyde yaşamamıştım. Sabah taze süt içmek, organik yumurta yemek çok hoşuma gitti.Köyde bir teyze var; o kadar hızlı konuşuyor ki, ne dediğini anlamıyorum. Dizide babası Türk, annesi Rus olan, uzun süre yurt dışında yaşamış bir karakteri oynadığım için şive yapmam gerekmiyor Allah'tan.Olması gereken bir operasyonyapılıyor; temizlik operasyonu.Asker olan herkesin orayagitmek görevi; ben bugün askerolsaydım, ben de orada olabilirdimşu an. Tabii ki sadeceoperasyonda şehit olan askerlerimizeüzülüyorum; onlardanbiri ben de olabilirdim, koğuşarkadaşım da olabilirdi, bir yakınımda olabilirdi.Giderim tabii ki, kim gitmezki! Her Türk vatandaşının görevideğil mi bu? Ben de her Türkvatandaşı gibi ülkemizi korumakiçin göreve hazırım."Elin Oğlu' çok sevilen bir programdı. Şimdilik yeniden başlama ihtimali yok ama olursa şaşırmam! Yine aynı masada çok güzel bir enerji ortaya çıkar diye düşünüyorum. Programdaki arkadaşlarımdan İngiliz Robbie Lee ile Japon Masataka, kendi ülkelerine döndü. Diğerleri Türkiye'de yaşamaya devam ediyor. Ara ara buluşuyor, hasret gideriyoruz."