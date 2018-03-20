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Engin Altan Düzyatan'ın başrol oynadığı, dört sezondur TRT 1'de yayınlanan 'Diriliş: Ertuğrul' dizisi, Amerika'nın dikkatini çekti. Dizi, Amerika'nın en büyük yayın kuruluşu olan NY1 Noticias kanalında konu edildi. Amerikalı gazeteci Adriana Aristizabal, Düzyatan ile röportaj yaptı. Aristizabal, 'Diriliş: Ertuğrul'un prodüksiyonunun dünyada sayılı dizilerde kullanıldığını söyleyerek övgü dolu yorumlarda bulundu. Dizide İslam'ın doğru bir şekilde seyirciye aktarıldığını da belirten gazeteci, "Diriliş: Ertuğrul' Türkiye'de ve Ortadoğu'da izlenme rekorları kırıyor. Netflix'den izlenebilen dizi, bizlere Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini ve Müslüman olmanın gerçek anlamını öğretiyor" dedi. Öte yandan Aristizabal, röportaj sırasında Engin Altan Düzyatan'a, "Türkiye'nin Marlon Brando'su gibisiniz. Buna katılıyor musunuz?" diye sordu. Düzyatan bu soruya şöyle cevap verdi: "Marlon Brando'nun harika bir aktör olduğunu düşünüyorum. Bu iltifat için çok teşekkür ederim. Üniversitedeyken hocam da bana aynı iltifatta bulunmuştu. Bunu sizlerden duymak beni gururlandırdı."