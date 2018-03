Ailemin sanat departmanını ben temsil ediyorum

Atv ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin gönüllerini fetheden 'Kanatsız Kuşlar'da 'Kemal' rolünü canlandıran Faik Ergin, GÜNAYDIN'a konuştu, bilinmeyen yönlerini anlattı...



Oyunculuk serüveniniz nasıl başladı?

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Üniversitede okurken matematik dersleri vermeye ve modellik yapmaya başladım. Daha sonra Şahika Tekand Tiyatro Okulu'na gittim. Ardından Stüdyo Oyuncuları'yla birçok tiyatro oyununda rol aldım. Dizi teklifleri gelince de değerlendirdim. Oyunculukta matematik bilmenin avantajlarını yaşadım. Bu işte kamera açısını, ışığı, analitik düşünmeyi, karakteri; birçok şeyi bir anda kavramak ve uygulamak gerekiyor. Şu anda kariyerimde nereye gelmişsem bunu aileme borçluyum. Aileme okulu bitirdiğimde "Mühendis değil, oyuncu olacağım" deyince önce şoke oldular. Çünkü İTÜ'ye dereceyle girmiştim ve çok başarılı bir öğrenciydim. Onlar benden mühendislik yapmamı beklerken oyunculuk sürpriz oldu ama hiçbir zaman karşı çıkmadılar, bana her zaman güvendiler. Şu anda ailenin sanat departmanını temsil ediyorum. Ailede hep doktor ve mühendis var, hiç sanatçı yok. Babam da yüksek makina mühendisidir. İleride çocuğum olursa onun da sanatla uğraşmasını çok isterim.



'Kanatsız Kuşlar'dan teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Sonradan bir diziye, özellikle de başarılı olmuş bir diziye katılmak hiç kolay değil. Size açılan alanda diğer oyuncuların yakaladığı o başarı çıtasını yakalamak zorundasın. Setteki herkes birbirini tanıyor, karakterler oturmuş, siz bir anda 'merhaba' diyerek sete adım atıyorsunuz; bu çok zor bir şey. Tabii benim için en önemlisi hangi yapım şirketiyle, hangi projede yer alacağımdı. 'Kanatsız Kuşlar'ın yapım şirketi hem çok başarılıydı, hem de Koliba Film, Ata Türkoğlu bana çok güven verdi. Yönetmenimiz rahmetli Kemal Abi'yle daha önce başka projelerde de çalışmıştım. Ayrıca canlandıracağım karakter ve usta oyuncu kadrosu da benim için bir şanstı. Şu an sanki üç sezondur bu dizide oynuyor gibiyim, çok huzurlu bir işte çalışıyorum, Allah bozmasın. Ayaklarım düz basarak gidiyorum sete. Evime dönerken ve ertesi gün çekime de, keyifle gidiyorum. 'Kanatsız Kuşlar' daha ilk bölümden itibaren seyircinin sevdiği bir proje; başarısı da artarak sürüyor.



İDEALİST BİR İNSANIM



Dizide, eşini kaybettikten sonra kendisini çok sevdiği kızına adayan zengin işadamı 'Kemal'i canlandırıyorsunuz. Oynadığınız karakteri kısaca bir de sizden dinleyelim...

'Kemal', her bölümde yeni özellikleri ortaya çıkan, bulmaca gibi bir adam. Görünen kısmıyla zengin bir turizmci. Kızına çok düşkün. Büyük bir tutkuyla sevdiği 'Nefise' ile yolları kesişiyor. 'Kemal', uzun yıllar önce aşık olduğu ve bir türlü unutamadığı 'Nefise'yle karşılaştıktan sonra duygusal dengesinde gel-gitler oluyor. Onu elde etmek uğruna her şeyi mübah gören, aşktan gözü kör olmuş biri. Tutkularının ve hırsının kurbanı olan 'Kemal'in başarısızlığa tahammülü yok. Önündeki engelleri yok etmek için amansızca mücadele ediyor. 'Kemal' ve 'Muzaffer'in sevdikleri kadın uğruna girdikleri savaşta neler yaşanacağını önümüzdeki bölümlerde izleyeceğiz. Gerçekten çok heyecanlı sahneler geliyor. 'Kemal', 'Nefise'nin mutsuz olduğunu düşünüyor ve onu mutlu edecek tek kişinin kendisi olduğuna inanıyor. 'Nefise' tutkusu bitecek gibi görünmüyor..."



Şu sıralar yeni bir sinema filmi ya da tiyatro oyunu projesi var mı?

Çekimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sene iki tiyatro oyununu geri çevirmek zorunda kaldım. Ben çok idealist ve mükemmelliyetçi bir kişiliğe sahibim. Bir işi yarım yapmaktan hoşlanmam. Şu sıralar çok keyif aldığım ve huzurlu olduğum dizi işine devam ediyorum.



EN BÜYÜK İLGİ ALANIM YEMEK



Çekimler dışındaki zamanınızı nasıl değerlendirirsiniz?

Spor, hayatımın vazgeçilmezlerinden. Tam bir yaz adamıyım. Motorum var, yeni aldım. Vakit buldukça denizde zaman geçirmeyi seviyorum. Ayrıca park bağımlısıyım. Termosuma kahvemi koyar, evime en yakın parka gider; hem kitap okur, hem de rolüme çalışırım. Eski İstanbul'u, tarihi ve kültürel bölgeleri gezmeyi çok severim. Balat, Fatih, Eyüp, Suriçi; en sevdiğim mekanlar. Ayrıca Hataylıyım, yemek en büyük ilgi alanım. Nerede güzel yemek varsa hiç üşenmem gurme gezilerine çıkarım. Kurufasulye yemeye Süleymaniye'ye gidiyorum. Ayrıca evde de yemek yaparım ve arkadaşlarım başarılı olduğumu söylüyorlar. Eğer oyuncu olmasaydım, kesin şef olurmuşum.

HAYALİM KENDİ YAZDIĞIM FİLMİ ÇEKMEK



Hedefleriniz neler?

Önümüzdeki yıl kendi kısa filmimi çekip yurt dışındaki festivallere göndermeyi planlıyorum. Senaryoyu yazdım, kendim yöneteceğim. Yazmayı çok seviyorum. Oyunculuğun yanında yönetmenlik yapmayı da istiyorum. Instagram'da yazdığım yazılardan sonra yayınevlerinden kitap çıkarma teklifi aldım. Kariyer hedefimde filmimi çekmek ve festivallere göndermek var.