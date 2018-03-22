Filmdeki yerli üretim silahlar galada sergilendi

Erhan Baytimur'un yönettiği, senaryosunu Coşkun Gündoğdu ile Ayça Baytimur'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Erdoğan Yaprak ile Ali Ertem'in üstlendiği 'Bordo Bereli 2
: Afrin' filminin galası, önceki akşam Özdilek Cinetime sinemalarında gerçekleşti. Geceye filmin oyuncu kadrosunda bulunan Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Çiğdem Batur
, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Oğuz Yağcı, Ozan Güler, Balamir Emren, Erdoğan Yaprak ve Ali Ertem'in yanısıra İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Sinan Albayrak
, Çiğdem Tunç
, Tuğba Özay, Sema Çelebi ve Metin Keçeci de katıldı. Senaryo aşaması ve ön çalışmaları Temmuz 2017'de tamamlanan, çekimlerine ise Aralık 2017'de başlanan 'Bordo Bereliler 2: Afrin', yarın seyirciyle buluşuyor. Özel Kuvvetler'e bağlı bordo bereli askerlerin terör örgütlerine yönelik yaptıkları bir operasyonu konu alan film; Afrin'de başlayıp Bursa İnegöl'de sona eriyor. 'Bordo Bereliler 2: Afrin'in çekimlerinde yüzde yüz yerli üretim silahlar kullanıldı. Filmde kullanılan silahlar galada da Makine Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından sergilendi.