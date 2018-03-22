İnternette de şampiyon atv!

Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olan atv'nin internet
sitesi atv.com. tr, en çok ziyaret edilen televizyon kanalı sitesi oldu. Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran İnternet Reklamcılar Derneği (IAB)'nin resmi ölçümlerini yapan Gemius raporlarına göre; atv'nin internet sitesi, rakiplerini geride bırakarak geçtiğimiz Şubat ayında en fazla ziyaret edilen TV kanalı sitesi oldu. Atv.com. tr, Şubat 2018'de; Total, PC ve Mobil'de Unique Browsers PC ve Mobil'de Real Users istatistiklerine bakıldığında, tüm rakiplerinin önünde, en çok tercih edilen televizyon internet sitesi olarak görüldü.