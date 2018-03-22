Tarkan’ın kızının adı…

Tarkan’ın Nisan 2016’da evlendiği Pınar Tevetoğlu 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Baba olacağını Instagram hesabından paylaşan ve çok konuşulan Tarkan'ın bebeğinin isminin ne olacağı belli oldu. Çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:58Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:05
KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYOR
Pınar Tevetoğlu'yla evli olan megastar Tarkan'ın kucağına almak için gün saydığı kızına Lidya adını vereceği ortaya çıktı.