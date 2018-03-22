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’ın kızının adı…

’ın Nisan 2016’da evlendiği 4 aylık hamile. Çiftin bebeklerinin cinsiyeti de belli oldu. Tarkan ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun bebeği kız olacak. Baba olacağını Instagram hesabından paylaşan ve çok konuşulan Tarkan'ın bebeğinin isminin ne olacağı belli oldu. Çiftin doğacak kızlarına Lidya ismini koyacağı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:58 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 13:05
Tarkan’ın kızının adı…

KUCAĞINA ALMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

'yla evli olan megastar 'ın kucağına almak için gün saydığı kızına Lidya adını vereceği ortaya çıktı.

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Tarkan’ın kızının adı…
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