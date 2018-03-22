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Ünlü aktör 26 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!

Ünlü aktör , önceki gün genç sevgilisi Rosalind Ross ile birlikte Los Angeles'taki bir marketten çıkarken görüntülendi. 53 yaşındaki aktör, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisiyle sebzemeyve alışverişi yaptıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:08 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:13
Ünlü aktör Mel Gibson 26 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!

26 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE YAKALANDI!

Dünyaca ünlü oyuncu , 26 yaş küçük sevgilisi Rosalind Ross ile manavda görüntülendi.

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Ünlü aktör Mel Gibson 26 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı!
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