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‘10 günde doğal yollarla iyileştim’

Giriş Tarihi: 23.3.2018
‘10 günde doğal yollarla iyileştim’

Usta yorumcu , önceki akşam Maslak 'da Ah Bu Gönül Şarkıları konser serisi kapsamında sahneye çıktı. Geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen konser, Sayın'ın rahatsızlanması üzerine ertelenmişti. Sahne öncesi gazetecilerin karşısına çıkan sanatçı, şöyle konuştu: "Çok ağır grip geçirdim ama yazıldığı gibi hastaneye yatmadım. Evde dinlendim, 10 gün yataktan çıkmadım. İlaç kullanmayı sevmiyorum, doğal yollarla iyileştim. Şu an çok iyiyim. Bugün ozanımız 'in 45'inci ölüm yıl dönümü. Konserimde çok sevilen türküsü 'Uzun İnce Bir Yoldayım'ı da okuyacağım."

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‘10 günde doğal yollarla iyileştim’
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