Ali Sunal, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuş ancak 8 ay sonra boşanmışlardı. Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli Kemal Sunal'ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ali Sunal’ın Bülent Kurbanzade’nin kızı avukat Nazlı Kurbanzade ile aile arasında nişanlandığı haberleri çıkmış ancak Gül Sunal açıklama yaparak; ‘İlişki doğru ancak nişan yok’ demişti. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, kesenin ağzını açtı. Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp düğün sonrası oturacakları bir ev aldı. Düğün tarihleri kesin olmayan çift için son dakika gelişmesi yaşandı. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade bu akşam evleniyor
Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:37Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:44