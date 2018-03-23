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ve bu akşam evleniyor

, Temmuz 2011’de meslektaşı Gökçe Bahadır ile nikah masasına oturmuş ancak 8 ay sonra boşanmışlardı. Yeşilçam'ın efsanesi rahmetli 'ın 40 yaşındaki oğlu Ali Sunal, ikinci kez dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ali Sunal’ın Bülent Kurbanzade’nin kızı avukat ile aile arasında nişanlandığı haberleri çıkmış ancak Gül Sunal açıklama yaparak; ‘İlişki doğru ancak nişan yok’ demişti. İkinci kez nikah masasına oturmaya hazırlanan Ali Sunal, kesenin ağzını açtı. Ali Sunal, müstakbel eşine jest yapıp düğün sonrası oturacakları bir ev aldı. Düğün tarihleri kesin olmayan çift için son dakika gelişmesi yaşandı. Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade bu akşam evleniyor

Giriş Tarihi: 23.3.2018 10:37 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 10:44
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade bu akşam evleniyor

'ın oğlu , bir süredir birlikte olduğu avukat ile evleniyor. Çift bu akşam 'taki Swissotel'de nikah masasına oturacak.

Ünlü oyuncu Ali Sunal evleniyor! Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade nişanlandı
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade nişanlandı mı? (Gül Sunal'dan açıklama geldi)
Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade nişanlandı mı? (Gül Sunal'dan açıklama geldi)

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Ali Sunal ve Nazlı Kurbanzade bu akşam evleniyor
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