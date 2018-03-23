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, bütün eski aşklarını düğüne çağırdı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Prens Harry, bütün eski aşklarını düğüne çağırdı

19 Mayıs'ta Windsor Kalesi'nde gerçekleşecek törenle ABD'li Meghan Markle ile evlenecek olan , eski aşklarından üçünü düğüne davet etti. İki yıl ilişki yaşadıktan sonra 2014'te yollarını ayırdığı ve 2011'de ayrıldığı Chelsy Davy'ye davetiye gönderen Prens'in; bir süre flört ettiği ünlü şarkıcı Ellie Goulding'i de düğüne çağırdığı öğrenildi. Düğüne sevgilisi Caspar Jopling ile katılmayı planlayan 31 yaşındaki Goulding, iki yıl önce bir polo maçında Prens'le öpüşürken görülmüştü. Güzel şarkıcı, yedi yıl önce Prens Harry'nin abisi 'ın 'ndaki düğün resepsiyonunda şarkı da söylemişti.

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Prens Harry, bütün eski aşklarını düğüne çağırdı
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