40 yıl sonra aynı sahnede

Ünlü tiyatro sanatçıları Erdal Özyagcılar ile esi Güzin Özyagcılar, 40 yıl sonra 'Kral' oyununda aynı sahneyi paylasıyor. Özyagcılar çiftini aynı oyunda bulusturan oyunu Serkan Üstüner yönetiyor. Eugene Ionesco'nun absürt komedi türündeki 'Kral Ölüyor' adlı oyununu yeni bir dramaturji ve metin çalısmasıyla 'Kral' adıyla izleyiciyle bulusturuyor. Erdal Özyagcılar'ın 'Kral'ı, Güzin Özyagcılar'ın ise 'Margarite' karakterini canlandırdıgı oyun; bugün Mall of Istanbul'da, 24 Mart'ta Artı Sahne Mecidiyeköy'de, 30 Mart'ta Kadıköy Halk Egitim'de, 16 Nisan'da Ataköy Yunus Emre'de, 19 Nisan'da Artı Sahne Mecidiyeköy'de ve 29 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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