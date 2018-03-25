Hacı Sabancı: Gelin adayına annem tabii ki karışır

- Hacı, sürekli geziyorsun, eğleniyorsun gibi bir halin var... Biraz da yaptığın işlerden bahsetsene bize...

- Aile şirketimiz Densa Holding'in yönetim kurulu başkan yardımcısıyım... Halam Demet Sabancı Çetindoğan ve eniştemiz Cengiz Çetindoğan'la ortak olarak kurduğumuz ve denizcilik sektöründe faaliyet gösteren Marinsa'da yönetim kurulu üyesiyim. 22 tane gemimiz var. Bunların dördü ham petrol tankeri. Hatta bir tanesi bu sabah Boğaz'dan geçti. Diğer 18 tanesi de kuru yük gemisi. Onlarda demir, kömür ya da tahıl gibi yükler taşınıyor. Biz işin armatörlük tarafındayız. Gemileri kiraya veriyoruz.