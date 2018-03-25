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‘İlk kez defile yapıyormuş gibi heyecanlıyım’

Giriş Tarihi: 25.3.2018
‘İlk kez defile yapıyormuş gibi heyecanlıyım’
Ünlü modacı ile adL'nin iş birliğinden doğan, Color Fest adını taşıyan adL+Cengiz Abazoğlu 2018 ilkbahar/yaz koleksiyonu geçtiğimiz günlerde Çırağan Palace Kempinski'de görücüye çıktı. Çağla Şıkel, Azra Akın, Özge Ulusoy ve Öykü Baştaş'ın da aralarında bulunduğu ünlü modeller, podyuma çıktı. Sahne, koleksiyona uygun renkler ve desenlerle tasarlandı. Sarayda bulunan hamam, Abazoğlu'nun kulisi için hazırlandı. Bu alanda özel aydınlatmalar kullanılarak selfie köşesi yapıldı. Abazoğlu koleksiyonuyla ilgili şunları söyledi: "İlk kez defile yapıyormuşçasına heyecanlıyım. Defilede yer alan extreme sporcularının performansı ile şehir hayatının hızını vurgulayarak renklerle pozitif ve dinamik enerjiyi tasarımlara yansıttık." Defileyi Ziynet Sali, Ebru Şallı, Feryal Gülman, Işıl Reçber, Gül Gölge, Burcu Ziyal gibi ünlüler de izledi.
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