8. Gün'de heyecan dorukta

2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Şehnaz jete binmeden önceki gece, Selçuk'la yaptığı plan sayesinde yazılımın kopyasını güvenli bir yerde tutmayı başarmıştır. Yazılımı yok ettiğini söylese de Aziz inanmaz; Şehnaz'ı kızına zarar vermekle tehdit eder. Aziz'in karanlık yüzünü gören Şehnaz, tutulduğu yerden kurtulmanın yollarını arar.

8. Gün 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

Hayati'nin babası olduğu gerçeğini asla kabullenmeyen Bahar, ölen annesinin adını temize çıkarmak için kolları sıvar; öncelikle Selçuk'un izini sürecektir. Bahar istemese de Hayati ona bu yolda yardım etmeye hazırdır. Hayati, geriye kalan sınırlı ömrünü kızı için uzatmanın yollarını düşünmeye başlar. Kemal'le Hayati arasındaki husumet Bahar sayesinde bir süreliğine tatlıya bağlansa da Kemal'in Hayatiyle ilgili planları çoktan başlamıştır. Bahar, Ozan'ın başını belaya soktuğu için kendini sorumlu hisseder, Ozan iyileşmeden onu bırakmaz. Hayati Ozan'a güvenmiyordur, bu yüzden işini sağlama alır. Ozan ise Bahar konusunda Aziz'i inandırmayı başarır.

8. Gün 2. bölüm fragmanı yayınlandı hemen izle!

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi '8. Gün' izleyiciyle buluşuyor.

Dizinin konusu şöyle:

BAHAR, ŞEHNAZ'IN ÖLÜM HABERİYLE YIKILIR

Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz'ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin gözbebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır.

ŞEHNAZ TUZAĞA DÜŞER

Bu, tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür. Şehnaz'ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz'ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar'ın peşindedir; Bahar'a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.

İŞTE ÇOK KONUŞULAN OYUNCU KADROSU

AY Yapım imzalı dizinin kadrosunda Burcu Biricik, Musa Uzunlar, Buğra Gülsoy, Musa Uzunlar, Cem Davran, Ceyda Düvenci ve Yiğit Kirazcı gibi isimler var.

8. GÜN 1. BÖLÜM TAMAMI YAYINLANDI!