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ve nişanlandı

Ünlü şarkıcı , gönlünü rol arkadaşı 'a kaptırmıştı. Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etmiş, sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etmişti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sormuş, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etmişti. Ünlü çift aile arasında nişanlandı. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 12:14
Alişan ve Buse Varol nişanlandı

, 'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.

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Alişan ve Buse Varol nişanlandı
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