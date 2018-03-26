Alişan ve Buse Varol nişanlandı

Ünlü şarkıcı Alişan, gönlünü rol arkadaşı Buse Varol'a kaptırmıştı. Alişan müstakbel eşi Buse Varol'u rol aldığı 'Abdülhamid' dizisinin setinde ziyaret etmiş, sürpriz evlilik teklifi ile sevgilisini şoke etmişti. Diz çöken Alişan, Varol'a 'Hayatımın en doğru kararını verdiğime eminim. Benimle evlenir misin?' diye sormuş, Buse Varol ise heyecanını 'Bayılacağım şimdi' sözleriyle ifade etmişti. Ünlü çift aile arasında nişanlandı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 26.3.2018 12:10Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 12:14
Alişan, Buse Varol'u rol aldığı dizisinin setinde ziyaret edip, büyük bir sürpriz yaparak evlilik teklif etmişti.