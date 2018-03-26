Sıla imaj değiştirdi

Ahmet Kural ile evlenecekleri konuşulurken şok bir karar alan ikilinin ayrılığı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yaşadıkları aşk kadar ani gelen ayrılıklarıyla da gündeme bomba gibi düşen Ahmet Kural-Sıla ilişkisinin neden bittiği hala merak konusu. Oyuncu Ahmet Kural'la 10 aylık ilişkisini noktalayan şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun ilişkiyi bitirme sebebi olarak Ahmet Kural’ın Okan Can Yantır’ı kıskanıp kıskançlık krizine girip Sıla’ya tokat atması gösterildi ancak kısa bir süre sonra bu haberlerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdilerde Okan Can Yantır ile birliktelik yaşadığı söylenen Sıla, yeni saç stiliyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:20Güncelleme Tarihi: 26.3.2018 11:22
Yeni saç modeliyle çok dikkat çeken Sıla'nın gözlüğü ve giyim tarzı da oldukça dikkat çekiciydi. Havaalanında karşısında muhabirleri gören Sıla koşar adımlarla alana giriş yapmak istedi.