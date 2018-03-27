Kahraman Türk askerini canlandırdılar

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in, bir araya geldiği merakla beklenen 'Can Feda'da duygusal sahneler... Sınır ötesi operasyonda teröristlerin kurşunlarla gövde gösterisi yaptığı anlara, Türk askeri müdahale ediyor. Ailelerini Türkiye'de bırakıp vatan için canlarını feda etmek için yola çıkan altı kişilik özel birliğin cesareti göz yaşartacak. Tim komutanı 'Yüzbaşı Alparslan'ın (Burak Özçivit), Başçavuş 'Yılmaz Baykan'ın (Süleyman Karaahmet) ve diğer askerlerin, ölümden kurtardıkları küçücük kız çocuğunu güldürmek için yaptıkları yürek acıtacak. Film, 6 Nisan'da seyirciyle buluşacak.

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