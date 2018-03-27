Milano’nun büyülü dünyasını tanıttı

Anatoli, Locherber Milano ile yaptığı iş birliğini İstinye Park
mağazasında düzenlediği bir davet ile duyurdu. İş ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı davette, misafirler Locherber Milano'nun birbirinden güzel kokan oda parfümlerini keşfetti. Anatoli markasının kurucusu Beyhan Bağış'ın evsahipliğinde gerçekleşen keyifli davette Locherber Milano'nun CEO'su Stefano Baerlocher da misafirlere markasının hikayesini anlattı. Misafirler, Şef Pınar İshakoğlu tarafından parfümlerin ana notalarına uyumlu olarak hazırlanan şık ikramları tadarken bir yandan da canlı müzikle eğlendi.