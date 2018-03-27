Müge Anlı ile Tatlı Sert bir başarıya daha imza attı

atv'de Müge Anlı'nın sunumu ile hafta içi her gün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında heyecanlı bekleyiş sona erdi. Günlerdir Türkiye'nin kitlendiği bu olay bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert programında neticelendi.

Annesinin aslında erkek olduğunu öldükten sonra öğrenen Tansu'nun 1994 yılında hastaneden çalınan Aysel Başar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı'da yılın olayı...24 yıl önce hastaneden çalınan kızına canlı yayında kavuştu!

TANSU, HANDAN KAYA'YI ANLATTI

Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Tansu, Müge Anlı'nın programında 24 yıl boyunca annesi olarak bildiği aslında erkek olan Handan Kaya'yı anlattı. Çok iyi bir senaryo yazıldığını, hamilelik fotoğraflarının olduğu, başında kırmızı kurdelalı lohusa fotoğraflarına kadar düşünülmüş bir senaryo var ortada dedi. Annem çok iyi bir insandı, herkesin yardımına koşardı, ben anlayamıyorum, inanamıyorum.

NE OLMUŞTU?

Müge Anlı'nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz yıl 8 Mart'a İstanbul Kumburgaz'da oturan ve 'Handan' isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş'ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp'a kaldırıldı. Adli Tıp'ta yapılan incelemede Aktaş'ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş'ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olurken eşi "Nasıl olur, benim eşim kadındı" diye konuştu.

ŞOK ÜSTÜNE ŞOK

Ölen Şükran Aktaş'ın eşi ve kızı Adli Tıp'ta bir başka gerçeği daha öğrendi. Çevresinde Handan Kaya olarak tanınan kadının çantasından çıkan Şükran Aktaş kimliği de bir başka kadına aitti. Yapılan araştırmalarda ölen kadının asıl adının Nail Ç. olduğu, sahte diploma ile hastanelerde hemşirelik yaptığı, daha sonra Kumburgaz'da kendi adına taşıyan bir butik açarak yaşamını sürdürdüğü ortaya çıktı.

TANSU'NUN ACISI

Bu durum en çok da ölen kadının üniversite mezunu kızı Tansu'yu etkiledi. Tansu yıllarca anne olarak bildiği Handan Kaya'nın erkek çıkmasıyla yıkıldı. Bu durumda babası da gerçek babası değildi. Büyük bir acının yanında büyük bir şaşkınlık yaşayan Tansu, ne yapacağını şaşırmış bir halde içine kapandı. Kendisini yetiştiren annesi bildiği kadını toprağa veren Tansu, baba bildiği adamla normal yaşantısına geri döndü. Tansu gerçek anne ve babasının kim olduğunu merak ederken ikinci bir gelişme yaşandı.

O BENİM KIZIM

Müge Anlı'nın programına katılan Aysel Başar adlı kadın, "28 Şubat 1994 yılında Çorlu Devlet Hastanesi'nde kız bebeğim dünyaya geldi. Bebeğim hastanede çalındı. Tansu benim bebeğim olabilir" dedi. Bunun üzerine Anlı, konuyu araştırmaya başladı. Canlı yayına bağlanan g��rgü tanıklarının verdikleri bilgiler, şaşırtıcıydı. Fatma Çelik isimli bir kadın programa bağlanarak "Ben Aysel Hanım ile aynı gün doğum yaptım ve onunla aynı odada kaldık. Hemşire kılığında odamıza giren kadın iri yarıydı, siyah pelerini vardı. Çifte alyansı ve altın rengi saat takıyordu. Önce benim oğlumu ilaç verme bahanesiyle almak istedi ancak annem 'ben de geleyim' deyince vazgeçti. Sonra Aysel Hanım'ın bebeğini alıp gitti" dedi. Yapılan araştırmada, ölen Handan Kaya'nın siyah bir pelerininin olduğu, çifte alyans taktığı, altın rengi saatinin olduğu öğrenildi."