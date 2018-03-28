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Beykoz’da “ Mahallesi” kuruldu

atv’nin bu hafta sonu ekrana gelecek dizisi , ilginç senaryosu ve oyuncu kadrosuyla olduğu kadar, zengin prodüksiyonu ile de dikkat çekecek.

Giriş Tarihi: 28.3.2018 14:57
Beykoz’da “Masum Değiliz Mahallesi” kuruldu

İstanbul'un dört bir yanında özel olarak dizayn edilen mekanlarıyla ilgi odağı olacak olan için Beykoz Kundura Fabrikası'nda yepyeni bir mahalle oluşturuldu.

Masum Değiliz yakında atv'de!

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı dizide başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, , Aras Aydın, , Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz 'in ilk bölümü, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında!

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Beykoz’da “Masum Değiliz Mahallesi” kuruldu
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