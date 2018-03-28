Beykoz’da “Masum Değiliz Mahallesi” kuruldu

İstanbul'un dört bir yanında özel olarak dizayn edilen mekanlarıyla ilgi odağı olacak olan Masum Değiliz için Beykoz Kundura Fabrikası'nda yepyeni bir mahalle oluşturuldu.

Masum Değiliz yakında atv'de!

Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören'in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu'nun yazdığı dizide başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.

Masum Değiliz 'in ilk bölümü, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında!