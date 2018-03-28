Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Tiyatronun Sülün Osman’ı

Tiyatronun ’ı

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018
Tiyatronun Sülün Osman’ı
Şehir meydanlarındaki saat kulelerini, kamu mallarını vatandaşa satarak onları kandıran efsane dolandırıcı 'a rakip geldi! , kendisini yapımcı olarak tanıtıp 'ndan destek aldığını söyleyerek pek çok tiyatrocuyu dolandırdı.

YENİ VUKUATLAR
Günaydın geçen hafta 'Tiyatroda skandal' başlığıyla verdiği haberde Erinç'in; , , gibi isimleri "Tiyatro oyunu sergileyeceğiz" diye dolandırdığını yazmıştı. Erinç'in yeni vukuatları ortaya çıktı. Meğer başka mağdurlar da varmış.

TEK KURUŞ ÖDEMEDİ
Sahtekar Erinç, çocuk oyunları sergilemek için bir AVM'den yer kiralayıp borç takmış. tarzı bir TV şovu yapma vaadiyle Melda Gür, Dost Elver ve Levent Ünsal gibi isimlerle de çekim yapıp para ödemeden kaçmış.

MURAT ERİNÇ DOLANDIRMADIK KİMSEYİ BIRAKMAMIŞ
Kendisini yapımcı olarak tanıtan Murat Erinç, "Tiyatro kuruyorum" diye AVM'den yer kiralayıp borç takmış, tiyatrocuları "TV programı yapıyorum" diye mağdur etmiş.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tiyatronun Sülün Osman’ı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN