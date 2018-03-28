Tiyatronun Sülün Osman’ı

Şehir
meydanlarındaki saat kulelerini, kamu mallarını vatandaşa satarak onları kandıran efsane dolandırıcı Sülün Osman
'a rakip geldi! Murat Erinç
, kendisini yapımcı olarak tanıtıp Kültür Bakanlığı
'ndan destek aldığını söyleyerek pek çok tiyatrocuyu dolandırdı. YENİ VUKUATLAR
Günaydın
geçen hafta 'Tiyatroda skandal' başlığıyla verdiği haberde Erinç'in; Ferman Akgül
, Çiğdem Batur
, Burcu Binici
gibi isimleri "Tiyatro oyunu sergileyeceğiz" diye dolandırdığını yazmıştı. Erinç'in yeni vukuatları ortaya çıktı. Meğer başka mağdurlar da varmış. TEK KURUŞ ÖDEMEDİ
Sahtekar
Erinç, çocuk oyunları sergilemek için bir AVM'den yer kiralayıp borç takmış. Güldür Güldür
tarzı bir TV şovu yapma vaadiyle Melda Gür, Dost Elver ve Levent Ünsal gibi isimlerle de çekim yapıp para ödemeden kaçmış. MURAT ERİNÇ DOLANDIRMADIK KİMSEYİ BIRAKMAMIŞ
Kendisini yapımcı olarak tanıtan Murat Erinç, "Tiyatro kuruyorum" diye AVM'den yer kiralayıp borç takmış, tiyatrocuları "TV programı yapıyorum" diye mağdur etmiş.