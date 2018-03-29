Afrin kahramanları için zafer marşı

Müzisyen Atilla Yılmaz
, Zeytin Dalı Operasyonu sonucunda kazanılan Afrin zaferi için bir kahramanlık şarkısı hazırladı. 'Afrin Marşı: Tanrı Dağı' şarkısıyla Afrin fatihi Türk askerlerine selam gönderen Yılmaz, şöyle dedi: "Bu marş, kahraman Mehmetçiğimiz ve şanlı Afrin zaferi içindir. Bu, benim için onlara bir saygı duruşu anlamı taşıyor." Sözleri Dilaver Cebeci'ye, bestesi Atilla Yılmaz'a ait olan 'Afrin Marşı: Tanrı Dağı'; coşku dolu müziği ve destansı sözleriyle Youtube'da milyonlarca kez dinlendi. Bu marş ile birlik ve beraberlik çağrısı yapan Yılmaz, ilk albümünü 1995 yılında çıkarmıştı. Yılmaz, bugüne kadar birçok sevilen parçaya imza attı.