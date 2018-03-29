‘Bu suçu işleyen eski muhasebecim!’

Önceki gün GÜNAYDIN'ın manşetine taşıdığı 'Çağla Şıkel'e vergi kaçırma davası' başlıklı haber, magazin gündeminde çok ses getirdi. Haberde; maliyenin, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel'den şikayetçi olduğu ve ünlü mankenin 3 ila 5 yıl hapsinin istendiği yer aldı. Şıkel, bu haberin ardından dün bir basın açıklaması yaptı. Ünlü manken açıklamasında şunları söyledi: "Bugüne kadar vergilerini aksatmayan ve zamanında tam olarak ödeyen bir mükellefim. Ancak eski muhasebecim Erdal Doğan
, haberim olmaksızın, tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadı ile defterlerime bazı faturaları kaydetmiş. Bundan, vergi idaresinin uyarısı üzerine haberim oldu. Muhasebecimin fiili işlediği ve vergi farkını zimmetine geçirdiği, vergi müfettişleri tarafından da inceleme raporları ile tespit edildi. Bu durum karşısında kendisi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. İncelemelerde, muhasebecinin yaptığı bu fiil dışında hiçbir usulsüzlüğe rastlanılmamıştır. Ancak mükellef olmam dolayısıyla cezalı vergi tarhiyatları bana yapılmış ve ceza davası aleyhime açılmış. İstanbul Vergi Mahkemeleri nezdinde cezalı vergi tarhiyatları aleyhine, avukatlarım tarafından iptal davaları açıldı. Vergi Usul Kanunu'na göre ancak fiili işleyen cezalandırılabilir. Bu fiil de bilgim dışında işlenmiş ve tarafımdan suç işleme kastı bulunmamaktadır. Bu nedenle ceza davasının da beraatle sonuçlanacağı inancındayım. Zaten adalet sistemimizde suç işleme kastı olmayan ve bir suç işlendiğinden haberi bile olmayan bir kişinin cezalandırılması düşünülemez. Bu nedenle vicdanen rahatım. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafıma düşecek vergi borçlarının eksiksiz ve zamanında yerine getirileceğinden hiç kimsenin kuşkusu olmasın."