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Öne çıkan (29.03.2018)

Çağla Şıkel, Hande Yener, Caner Erkin, Murat Boz, Eliz Sakuçoğlu... Hangi ünlü isim ölümden döndü? Klibi için otel kapatan ünlü şarkıcı kim? İşte bugünün öne çıkan ...

Giriş Tarihi: 29.3.2018 15:29 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 15:33
Öne çıkan magazin haberleri (29.03.2018)

VİCDANIM RAHAT

Sahte fatura kullandığı gerekçesiyle vergide usulsüzlük yaptığı iddia edilen Çağla Şıkel, muhasebecisini suçladı ve "Benim vicdanım rahat" dedi. Maliye, 2013 yılında sahte fatura kullanıp vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle Çağla Şıkel'den şikayetçi oldu.

3 ila 5 yıl hapsi istenen Çağla Şıkel, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Eski muhasebecim haberim olmadan tarafıma düşen vergi borcunu azaltmak ve aradaki farkı zimmetine geçirmek maksadıyla defterlerime bazı faturaları kaydetmiştir. Bu fiil benim bilgim dışında işlenmiştir. Bu nedenle ceza davasının da beraatle sonuçlanacağı inancındayım. Zaten adalet sistemimizde suç işleme kası olmayan ve bir suç işlendiğinden haberi bile olmayan bir kişinin cezalandırılması düşünülemez. Bu nedenle vicdanen rahatım."

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Öne çıkan magazin haberleri (29.03.2018)
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