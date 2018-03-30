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tavuk yerken boğuluyordu!

ABD'li şarkıcı , yeni albümünün Japonya tanıtımı için katıldığı sabah programında boğulma tehlikesi atlattı.

Giriş Tarihi: 30.3.2018 15:22 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 15:22
Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu!

Geçtiğimiz gün Japonya'da yayınlanan bir sabah programına konuk olan , programın içinde yer alan yemek yarışmasını denemek isteyince olanlar oldu.

Önüne kutular içinde çok sayıda tavuk eti gelen 33 yaşındaki şarkıcı, bunları hızlı bir şekilde yemeye başladı. Sunucuların yavaş yemesi yönündeki uyarılarına aldırış etmeyen ABD'li yıldız, abartılı hareketlerle 7 parça tavuğu ağzına doldurdu ancak bunları yemeyi başaramadı.

Katy'nin imdadına program sunucuları yetişirken, şarkıcının yediği parçaları neredeyse hiç çiğnenmemiş şekilde ağzından çıkarması dikkati çekti.

Ünlü isimlerin Instagram paylaşımları (30.03.2018) (Nur Yerlitaş)

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Katy Perry tavuk yerken boğuluyordu!
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