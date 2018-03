Bu oyunu izlerken telefonunuzu kapatmayın!

BUGÜN NELER OLDU

27 yılda 73'üncü oyununu sahneleyen Tiyatro Kare, 20 yıl önce tüm Türkiye'yi dolaştıkları interaktif komedi oyunu 'Şen Makas'ı güncel bir bakış açısıyla yeniden sahneye koydu. Diğer tiyatro oyunlarının aksine, bu oyunu izlerken cep telefonunuzu kapatmamanız gerekiyor çünkü katili siz belirliyorsunuz. Nedim Saban 'ın kurucusu olduğu Tiyatro Kare'nin 1997'de sahnelemeye başladığı 'Şen Makas'; 'Amerikan tiyatro tarihinin en uzun süreli oynanan oyunu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Oyun, Boston'da 1979'dan bu yana aralıksız olarak izleyiciyle buluşuyor.Paul Portner'in yazdığı ve Schwarzkopf Professional'ın ana sponsorluğunda sahnelenen oyunda; Melek Baykal , Veysel Diker, Ebru Saçar, Cem Güler, Jess Molho ve Özgür Yetkinoğlu rol alıyor. Melek Baykal'ın 'Ahu Afili' adında şen bir dulu canlandırdığı polisiye-komedi türündeki oyun, interaktif yapısıyla dikkat çekiyor. Seyirci, kuaför salonunda işlenen bir cinayete tanıklık ederek, bu olayı aydınlığa kavuşturmaya çalışıyor. İzleyici, oyunda komiseri canlandıran Özgür Yetkinoğlu'nun suçluyu bulmasına sosyal medya vasıtasıyla yardımcı oluyor. Katili, oyunculara soru sorarak belirleyen seyircinin verdiği oylara göre oyunun sonu değişiyor. Dolayısıyla her gece farklı bir oyun oynanıyor. 'Şen Makas'ın 20 yıl önceki kadrosunda Deniz Oral, Şoray Uzun , Hülya Karagöz, Çiçek Dilligil ve Şafak Sezer gibi isimler bulunuyordu. Bu oyunla popüler dünyaya adım atan Şafak Sezer'in rolü bu kez ikiye bölünmüş. Yani Sezer'in üstlendiği işi; bu oyunda Jess Molho ve Özgün Yetkinoğlu yapıyor.Oyunun yönetmeni Nedim Saban'a, 'Şen Makas'ı neden yeniden sahneye koyduğunu sordum. Saban, yıllar geçse de oyunun güncelliğini kaybetmediğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Seyircinin karşısına iki polis ve dört şüpheli çıkıyor. Oyun interaktif olduğu için katili aslında seyirci seçiyor. Oyun, Paris'te yedi yıldır oynanıyor. New York'ta yeni başladı. Hikayede ters köşeler var. Çağ çok değişti. O dönemki interaktiviteyle bugünkü farklı. 20 yıl önce insanlar ellerini kaldırıp oyuna katılıyorlardı, şimdi sosyal medyadan katılıyorlar. Kuaförler de, muhabbetler de değişti. Biz de her şeyi güncelledik. Türk kadını sabahtan akşama kadar cinayet izleyip katilin izini sürüyor. Bu kurgu onlara kolay gelir."