Merve Boluğur, mutluluğu Faruk Sabancı'da buldu

Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur geçtiğimiz aylarda boşandı. Murat Dalkılıç, ayrılığın ardından Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamış ancak ikili ilk zamanlar bu iddiaları yalanlamıştı. Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel’in doğum gününde ilk kez yan yana görüntülenen Murat Dalkılıç ve Hande Erçel daha sonra aşk yaşadıklarını itiraf etmişti. Şimdi de şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşanan Merve Boluğur magazin gündemine bomba gibi düştü! Güzel oyuncunun yalnızlığı kısa sürdü! İlk olarak adı Emir Aydemir ile anılan güzel oyuncu bu iddiaları yalanlamıştı. Şimdi ise aradığı aşkı Sabancı ailesinde bulduğu iddia ediliyor…
Giriş Tarihi: 31.3.2018 16:31Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 17:17
Murat Dalkılıç'tan 2017 Eylül'de boşanan Merve Boluğur, önceki gün kozmetik markasının tanıtımında "Aşka kapalı değilim" dedi.