TRT'de ilk kez Rumca şarkı okuyan ilk sanatçı olan Fedon samimi açıklamalarda bulundu. Fedon, "Vergimi ödüyorum. Dedem bu topraklar için savaşırken öldü. Askere gönüllü gittim. Bazı yavşaklar gibi kaçmadım. Bana gavur diyemezsin. Dememelisin!" dedi.

Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz?

72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...