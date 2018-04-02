Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Bu yaz plajlarda benim şarkılarım çalacak’

‘Bu yaz plajlarda benim şarkılarım çalacak’

Giriş Tarihi: 2.4.2018
‘Bu yaz plajlarda benim şarkılarım çalacak’
Şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam ilk kez Beyoğlu 'de konser verdi. Değişik mekanlarda sahneye çıkmayı sevdiğini söyleyen Mardini, "Her hafta sahnede olduğum için repertuvarım pek çok sanatçıdan daha geniştir. Her telden şarkı söylerim" dedi. Yeni albümünde tarzının dışında parçalar bulunduğunu söyleyen Mardini, "Bu yaz şarkılarım tüm plajlarda, herkesin dilinde olacak" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, Jolly Joker'de türküler ve arabesk parçaların yanı sıra , Ahmet Kaya ve Kayahan'ın sevilen şarkılarını da seslendirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Bu yaz plajlarda benim şarkılarım çalacak’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN