‘Bu yaz plajlarda benim şarkılarım çalacak’

Şarkıcı Berdan Mardini, önceki akşam ilk kez Beyoğlu Jolly Joker
'de konser verdi. Değişik mekanlarda sahneye çıkmayı sevdiğini söyleyen Mardini, "Her hafta sahnede olduğum için repertuvarım pek çok sanatçıdan daha geniştir. Her telden şarkı söylerim" dedi. Yeni albümünde tarzının dışında parçalar bulunduğunu söyleyen Mardini, "Bu yaz şarkılarım tüm plajlarda, herkesin dilinde olacak" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, Jolly Joker'de türküler ve arabesk parçaların yanı sıra Sezen Aksu
, Ahmet Kaya ve Kayahan'ın sevilen şarkılarını da seslendirdi.