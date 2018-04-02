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dostlarıyla Nef’te buluştu

Giriş Tarihi: 2.4.2018
Derin Mermerci dostlarıyla Nef’te buluştu
Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden , Kandilli'de yer alacak olan Nef Luxury Living'in yeni projesinin tanıtımı için özel bir davet düzenledi. Ünlü mimar Emre Arolat'ın tasarladığı ve iç mimarisinde Mustafa Toner'in imzası bulunan Nef Kandilli, Boğaz manzarası ve modern mimarisi ile davetlilerin beğenisini topladı. Uzun yıllardır Kandilli'de yaşayan Mermerci'nin, yakın dostlarını Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur ile Nef Bebeköy'de ağırladığı davete katılanlar arasında; Ender Mermerci, Yosun Mermerci Reza, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Nevbahar Koç ve Sevil Sabancı da vardı.
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Derin Mermerci dostlarıyla Nef’te buluştu
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