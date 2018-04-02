Derin Mermerci dostlarıyla Nef’te buluştu

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Derin Mermerci
, Kandilli'de yer alacak olan Nef Luxury Living'in yeni projesinin tanıtımı için özel bir davet düzenledi. Ünlü mimar Emre Arolat'ın tasarladığı ve iç mimarisinde Mustafa Toner'in imzası bulunan Nef Kandilli, Boğaz manzarası ve modern mimarisi ile davetlilerin beğenisini topladı. Uzun yıllardır Kandilli'de yaşayan Mermerci'nin, yakın dostlarını Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur ve eşi Emine Timur ile Nef Bebeköy'de ağırladığı davete katılanlar arasında; Ender Mermerci, Yosun Mermerci Reza, Tansa Mermerci Ekşioğlu, Nevbahar Koç ve Sevil Sabancı da vardı.