Usta oyuncu Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

"KOSKOCA ADAMI AĞLATMIŞLAR"

Usta oyuncu Cüneyt Arkın'a dizi teklifi götürüldüğünü belirten 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, "Bu rol için küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış. Koskoca adamı ağlatmışlar" dedi.