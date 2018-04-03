Usta oyuncu Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Yapımcı ve senaryo yazarı Türker İnanoğlu, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a yapılan teklifi ve usta sanatçını bu teklif karşısındaki tepkisini açıkladı. Nam-ı diğer 'Bay sinema' Türker İnanoğlu, "Türkan Şoray'ın erkek olanı" diye tanımladığı usta sanatçı Cüneyt Arkın hakkında flaş bir açıklama bulundu. 81 yaşındaki yapımcı ve senaryo yazarı, "Cüneyt Arkın'a bir dizi teklifi gitmiş ama kabul etmemiş galiba" sorusuna, "Bir yerde okudum ben de bunu. Ayıptır! Bugün dizilerde çok büyük paralar var. Haftada 50-60 bin lira kazanan oyuncular var. Aramışlar bunu. Bir rol ve çok küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış! Koskoca adamı ağlatmışlar!" yanıtını verdi.
Giriş Tarihi: 3.4.2018 12:26Güncelleme Tarihi: 3.4.2018 12:27
"KOSKOCA ADAMI AĞLATMIŞLAR"
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'a dizi teklifi götürüldüğünü belirten 'Bay Sinema' lakaplı Türker İnanoğlu, "Bu rol için küçük bir rakam teklif etmişler. Hırsından ağlamış. Koskoca adamı ağlatmışlar" dedi.