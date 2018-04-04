11 seçkin yazar Troya’da buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Troya'nın, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabul edilişinin 20'nci yılı nedeniyle 2018'i Troya Yılı ilan etti. Troya Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Troyazar Uluslararası Homeros Edebiyat Festivali, sevilen yazarları Çanakkale'de bir araya getirdi. '4 gün, 11 yazar, 6 bin kitap' sloganıyla düzenlenen Troyazar Buluşması'nda; edebiyattan felsefeye, psikolojiden tarihe birçok alanda 11 seçkin isim, en sevilen eserleriyle edebiyatseverlerle buluştu. Festivalin bu yılki onur konuğu Koreli yazarlar olurken; Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee ve dört Koreli yazar da Çanakkale'de bir araya geldi. Troya Ören Yeri'nde düzenlenen açılış kokteyliyle başlayan Troyazar Buluşması'nın ilk konukları, İlber Ortaylı ve Ahmet Şerif İzgören'di. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı'nın evsahipliğinde gerçekleşen kokteyle, sevilen yazarların yanı sıra Kore Türkiye Büyükelçisi Hong-GhiChoi ve Kore Dostluk Derneği Başkanı Hee Soo Lee de katıldı. Vali Orhan Tavlı, konuşmasında Troya Yılı etkinliklerinin Türkiye turizmine katkısına vurgu yaptı. Festival; 7-8 Nisan'da Irmak Zileli, Hasan Ali Toptaş ve Koreli yazarlar Hee Soo Lee, In Uk Kang, Jongıl Kim, Min Jeng Lee, Tuğçe Isıyel, Selma Argon, Fatih Bayhan, Ahmet Ümit, Sinan Canan, Savaş Ş. Barkçin, Dücane Cündioğlu gibi yazarlarla devam edecek.

KÜLTÜR-SANAT VE SPORUN MERKEZİ

Troya'nın dünyada bilinirliğinin artırılması için 2018 yılı boyunca birçok kültür, sanat, bilim ve spor etkinliği gerçekleştirilecek. Troya Yılı'nın tüm dünya ülkelerine duyurulması için çalışmalar yürüten 2018 Troya Yılı Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dünyaca ünlü turizm fuarlarına katılarak Troya kenti başta olmak üzere, Çanakkale'nin tüm önemli destinasyonlarını tanıtacak. Kültürel mirasımız Troya'yı, Anadolu topraklarında tüm dünya ile buluşturarak evrensel bir boyuta taşımak için sürdürülebilir etkinlikler düzenlenecek.