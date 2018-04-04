Güzellik yarışması gibi konser

Ebru Gündeş
, geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi geceleri Günay Restaurant
'da sahneye çıktı. Sosyete davetlerini aratmayan konserlerde cemiyet hayatının saygın isimleri arasında şıklık yarışı yaşandı. Öznur-Burak Yakın, Aslı- Bora Pehlivanlar, Ayşe San, Elif-Necati Demirkol, Derya Ayaydın, Ender Alkoçlar
, Ahmet Dikencik, Saadettin Saran, Selim Soydan, Levent Kızıl gibi isimlerin ön masalardan izlediği Ebru Gündeş, iki gün üst üste sahneye çıktığı mekanda repertuvarı ile konuklarına tam anlamıyla müzik ziyafeti çekti. Şarkı aralarında konuklarıyla kısa sohbetler de eden başarılı sanatçı, kendisini dinlemeye gidenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu aralar sahnemde giyeceğim kıyafetleri seçmekte oldukça zorlanıyorum. Beyler o kadar şık ve zarif, hanımlar o kadar çekici ve güzel ki; sahneye çıktığımda kendimi küçük çaplı bir güzellik yarışmasında hissediyorum. Bana bu kadar değer verdiğiniz için hepinize milyonlarca kez teşekkür ediyorum."