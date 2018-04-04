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Güzellik yarışması gibi konser

Giriş Tarihi: 4.4.2018
Güzellik yarışması gibi konser
, geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi geceleri 'da sahneye çıktı. Sosyete davetlerini aratmayan konserlerde cemiyet hayatının saygın isimleri arasında şıklık yarışı yaşandı. Öznur-Burak Yakın, Aslı- Bora Pehlivanlar, Ayşe San, Elif-Necati Demirkol, Derya Ayaydın, , Ahmet Dikencik, Saadettin Saran, Selim Soydan, Levent Kızıl gibi isimlerin ön masalardan izlediği Ebru Gündeş, iki gün üst üste sahneye çıktığı mekanda repertuvarı ile konuklarına tam anlamıyla müzik ziyafeti çekti. Şarkı aralarında konuklarıyla kısa sohbetler de eden başarılı sanatçı, kendisini dinlemeye gidenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Bu aralar sahnemde giyeceğim kıyafetleri seçmekte oldukça zorlanıyorum. Beyler o kadar şık ve zarif, hanımlar o kadar çekici ve güzel ki; sahneye çıktığımda kendimi küçük çaplı bir güzellik yarışmasında hissediyorum. Bana bu kadar değer verdiğiniz için hepinize milyonlarca kez teşekkür ediyorum."
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