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İvana Sert’li filmden tarihi rekor

Giriş Tarihi: 4.4.2018
İvana Sert’li filmden tarihi rekor
Oğuz Yalçın'ın yönettiği, başrollerini İvana Sert, Orhan Uslu ve İlker Kurt'un paylaştığı 'Antep Fıstığı' filminin galası geçtiğimiz günlerde Sanko Park'ta yapıldı. Geceye, filmin yönetmeni ve başrol oyuncularının yanı sıra ünlü modacılar ve ile filmde rol alan Sefa Zengin, Vural Buldu, Çeled Uşaglar da katıldı. Daha önce Gaziantep'te gösterime giren Türk filmleri arasında seyirci sayısı bakımından tüm zamanların rekorunu kıran film, en yakın takipçisine beş misli fark atarak tek ilde 100 bin kişiye ulaştı. Filmde ilk kez oğlu Ateş Sert ile kamera karşısına geçen İvana Sert, bunun oğlu için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Sert, "Ateş, oyunculuk konusunda çok yetenekli. İleride oyuncu olmasına çok sıcak bakıyorum" dedi.

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İvana Sert’li filmden tarihi rekor
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