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‘İnsanlar gülmekten ağlayacak’

Giriş Tarihi: 5.4.2018
‘İnsanlar gülmekten ağlayacak’

'' serisinin üçüncü filmi 'Oflu Hoca Trakya'da vizyon için gün sayıyor. 13 Nisan'da TAFF&Üçgen Yapımevi yapımcılığında, ve Serkan Karaarslan'ın yönetmenliğinde vizyona girecek olan filmin basın toplantısı önceki gün No:1903 adlı mekanda gerçekleştirildi. Filmde 'Oflu Hoca' ve 'Hasbi' adında iki karaktere can veren Çetin Altay, "Serinin içindeki en değişik film ve ekip oldu. mizahı ve Trakya mizahını birleştirdik. Tamamını Lüleburgaz'da çektik filmin. İnsanlara tavsiyem; mendil alsınlar gülmekten ağlayacaklar" dedi.

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