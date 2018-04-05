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İşte ’un yeni yuvası

ile 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı. Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında, şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çiftin Kemerburgaz'a taşındığını yazdı.

Giriş Tarihi: 5.4.2018 14:48 Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 14:49
İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yuvası

BÜLENT CANKURT

EŞİ VE HAYVANLARIYLA ORMANDA YAŞIYOR!

19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu ile stil danışmanı 'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz.

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İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yuvası
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