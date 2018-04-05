İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni yuvası

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı. Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında, şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çiftin Kemerburgaz'a taşındığını yazdı.
Giriş Tarihi: 5.4.2018 14:48Güncelleme Tarihi: 5.4.2018 14:49
BÜLENT CANKURT
EŞİ VE HAYVANLARIYLA ORMANDA YAŞIYOR!
19 Şubat 2016'da Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'in, aşk yuvalarını, Demet Akbağ'dan kiraladığını ilk bu köşede okumuştunuz.