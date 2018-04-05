‘Öyle özelsiniz ki ben sizlerle fotoğraf çektirmeliyim’

Ünlü sanatçı Ebru Yaşar, geçtiğimiz günlerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sahneye çıktı. Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği bünyesindeki 15 görme engelli çocuk ve ailelerinin bir araya geldiği etkinlikte konser veren Yaşar, performansıyla Balıkesirli hayranlarını mest etti. Yaşar, konserinin ortalarına doğru salonu dolduran misafirlerin arasına karıştı. Dillere dolanan şarkılarını Balıkesirli müzikseverlerle birlikte seslendiren başarılı sanatçı; enerjisi ve güler yüzü ile davetlilerin takdirini topladı. Kendisi ile fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirmek isteyen hiçbir hayranını geri çevirmeyen Ebru Yaşar, şunları söyledi: "Asıl benim sizlerle fotoğraf çektirmem gerekiyor, öyle özelsiniz ki. Her birinizin gözlerinde yanan merhamet ve sevgi ışığını o kadar iyi görüyorum ki... Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." Gözlerinin dolduğu dikkatten kaçmayan ünlü şarkıcı, sahne sonunda Balıkesirliler tarafından ayakta alkışlanarak uğurlandı.

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