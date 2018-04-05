‘Parçalanan ailelerin dramını anlatıyoruz’

Bir özel harekat polisinin hayatını anlatan, Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı 'Kızım ve Ben' filminin galası, önceki gün Sapphire'de yapıldı. Galaya 70 özel harekat polisi de aileleriyle birlikte katıldı. Gecede filmin oyuncularından Zülal Memişoğlu, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu, Cem Cücenoğlu ve Ömür Arpacı'yla birlikte Alişan-Buse Varol çifti de vardı. Cemal Hünal, filmin kendisi için çok özel olduğunu belirterek şunları söyledi: "Projenin benim için de güzel bir anlamı var. Film hem polislerimizi, hem de parçalanan ailelerin çektiği acıları anlatıyor." 'Kızım ve Ben'den elde edilecek gelirin, Dünya Yetim ve Şehit Çocukları Vakfı'na bağışlanacağını belirtildi.

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